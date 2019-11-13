Парламент Боливии пока не может начать заседание для обсуждения отставки президента

13 ноября 2019 01:22 (UTC+04:00)

Обе палаты Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии не могут начать чрезвычайные заседания для обсуждения политического кризиса и отставки президента Эво Моралеса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Начало заседания Палаты депутатов (нижней палаты) было запланировано на 15:00. Как видно на показанных в эфире кадрах, зал, где должно проходить обсуждение, практически пуст. По данным телеканала, в нем не присутствует ни один депутат от партии "Движение к социализму", которой принадлежит большинство в обеих палатах.

Заседание Палаты сенаторов (верхней палаты) было созвано на 15:15. Зал верхней палаты парламента на данный момент практически пуст. Сенаторы должны рассмотреть заявление об отставке, которая подала спикер палаты Адриана Сальватьерра, и назначить нового главу. Согласно правилам, ей должна стать второй вице-спикер Жанин Аньес. Если ее кандидатура будет одобрена, она станет первой в очереди на пост и.о. президента.

Ранее Бетти Яникес, возглавляющая фракцию "Движения к социализму" в Палате депутатов, заявила, что законодатели требует "гарантий для участия в заседании". "На площади (перед парламентом - прим. ТАСС) остаются баррикады, а Луис Фернандо Камачо публично заявил, что призывает выйти на площадь сегодня", - сказала она на пресс-конференции. При этом Яникес отметила, что депутаты "Движения к социализму" "готовы работать для конституционного решения" кризиса.

10 ноября Эво Моралес объявил о своей отставке с поста президента Боливии, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили военные, оппозиция и профсоюзы. Об отставке также объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

В случае отставки президента и вице-президента страну, согласно конституции, должен возглавить председатель Палаты сенаторов, если же со своего поста уходит и он, то государство временно возглавляет председатель Палаты депутатов, но Адриана Сальватьерра и Виктор Борда тоже подали в отставку. Дальнейший порядок передачи власти не прописан в боливийских законах, однако Аньес заявила, что возьмет на себя обязанности и. о. президента, так как она должна занять место председателя верхней палаты после отставки Сальватьерры и ее первого заместителя.

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