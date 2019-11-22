Япония и Южная Корея договорились сохранить договор о разведданных

22 ноября 2019 12:34 (UTC+04:00)

Японии и Южной Корее удалось договориться о сохранении соглашения о защите конфиденциальности при обмене разведывательной информацией (GSOMIA) между двумя странами, действие которого истекает 23 ноября. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что официально о решении по поводу судьбы GSOMIA в ближайшее время объявит президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Отношения Сеула и Токио резко ухудшились из-за проблемы с выплатами компенсаций южнокорейским работникам, чей подневольный труд Япония использовала во время Второй мировой войны. В начале июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных устройств. В августе Сеул объявил о своем намерении не продлевать соглашение GSOMIA, поскольку оно перестало соответствовать национальным интересам.

Срок его действия истечет 23 ноября текущего года, но Южная Корея заявила о возможности продления в том случае, если Токио откажется от экономических ограничений.

Соглашение GSOMIA было подписано в ноябре 2016 года. Оно предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных о баллистических ракетах КНДР, а также информацию гуманитарного характера, полученную от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.

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