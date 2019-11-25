Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Новой Гвинеи

25 ноября 2019 21:02 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано у берегов Папуа - Новой Гвинеи в Тихом океане. Об этом как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 76 км к западу от населенного пункта Пангуна на острове Бугенвиль. Очаг залегал на глубине 60 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Папуа - Новая Гвинея лежит в зоне так называемого тихоокеанского огненного кольца. Оно образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км от берегов Мексики до Новой Зеландии.

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