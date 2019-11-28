Около 50 полицейских пострадали в столкновениях на юге Ирака

28 ноября 2019 04:01 (UTC+04:00)

В ходе столкновений с демонстрантами около иранского консульства в городе Наджаф на юге Ирака пострадали 47 сотрудников полиции, заявил телеканалу Al-Arabiya губернатор одноименной провинции Луай аль-Ясири, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сорок семь сотрудников полиции Наджафа пострадали во время событий (около – ред.) иранского консульства", - сообщил аль-Ясири.

Кроме того, он подчеркнул, что пожарные продолжают тушить огонь в консульстве. Губернатор также добавил, что полиция получила строгие указания не применять боевые патроны для разгона демонстрантов.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч.

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