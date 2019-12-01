В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих

1 декабря 2019 15:32 (UTC+04:00)

Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и перцовый спрей против антиправительственных демонстрантов, вышедших на улицы района Чимсачей, чтобы показать, что завершать протестное движение не намерены, пишет газета South China Morning Post.

Ранее в городе прошла санкционированная властями акция против применения полицией слезоточивого газа, на которую вышли несколько сотен жителей города, опасающихся за вред, который химикаты могут нанести здоровью людей, особенно детей.

Десятки тысяч антиправительственных демонстрантов, преимущественно одетые в черное, собрались в туристическом районе Чимсачей через неделю после того, как сторонники демократической оппозиции получили абсолютное большинство на состоявшихся в прошлые выходные местных выборах. Участники воскресного протеста, как указывает газета, хотят напомнить людям, что, несмотря на результаты выборов, борьба еще не окончена, что лозунг "пять требований, ни одним меньше" все еще актуален.

Санкционированное властями шествие, получившее в соцсетях название "Никогда не забывай", стартовало от Гонконгского культурного центра к району в Хун Хом, однако некоторые участники демонстраций, пытаясь заблокировать дороги, заняли улицы и переулки, которые были за пределами одобренного полицией маршрута.

Вскоре после начала шествия – в 15.45 по местному времени - сотрудники полиции подняли вверх синий флаг, предупреждающий о том, что протестующие отклонились от одобренного маршрута и принимают участие в незаконном собрании, требуя от демонстрантов вернуться на тротуары, после этого в ход пошли перцовые баллоны. Около 16.45 на Солсбери-роуд полиция применила слезоточивый газ.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысяч человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.

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