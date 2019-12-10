В Японии совершили покушение на бывшего министра обороны

10 декабря 2019 18:02 (UTC+04:00)

Покушение на политика Токуитиро Тамадзава совершено в городе Мориока префектуры Иватэ в Японии, политик выжил. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NHK.

Как сообщила полиция, 81-летний Тамадзава был госпитализирован с огнестрельным ранением. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

По данным правоохранительных органов, позже во вторник в полицейский участок пришел мужчина с пистолетом, который заявил, что именно он стрелял в бывшего политика. Полиция допрашивает его.

Как отмечает телеканал, за свою политическую карьеру Тамадзава занимал министерские посты, в том числе пост главы министерства обороны и министерства сельского хозяйства. В 2009 году он ушел на пенсию.

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