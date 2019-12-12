В Бангладеш более десяти человек погибли при пожаре на фабрике

12 декабря 2019 12:01 (UTC+04:00)

По меньшей мере десять человек погибли, 32 получили ранения различной степени тяжести в результате крупного пожара, который произошел в среду вечером на фабрике по производству пластика в предместьях столицы Бангладеш Дакки. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает интернет-издание bdnews24.

Согласно этим данным, пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако локализовать возгорание удалось лишь спустя несколько часов. Причину пожара пока установить не удалось.

По информации ряда СМИ, фабрика была организована нелегально, не была оборудована средствами противопожарной безопасности и не имела необходимых лицензий.

Возгорания на подпольных предприятиях, в которых гибнут десятки человек, не редкость для Бангладеш. В феврале текущего года в исторической части Дакки произошел самые крупный за долгие годы пожар, унесший жизни более 70 рабочих, десятки получили ранения.

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