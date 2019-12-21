Болсонару заявил, что у него не нашли рак

21 декабря 2019 22:05 (UTC+04:00)

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в субботу, что подозрения относительно наличия у него ракового заболевания не оправдались. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил информационный портал "У-о-эли".

"Ничего не нашли. А если бы и нашли рак, что с того? Отрезать ухо? Пожалуйста, мне все равно", - приводит портал слова политика.

На прошлой неделе Болсонару вне своего рабочего графика посетил военный госпиталь Бразилиа, где у него удалили родинку с левого уха для проведения гистологического исследования. По возвращении из клиники он заявил журналистам, что подозревает у себя рак кожи. По информации пресс-службы, визит носил плановый характер.

После этого Болсонару отменил запланированный ранее визит в северо-восточный штат Баия "ввиду переутомления".

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