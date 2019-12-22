В Гвинейском заливе пираты атаковали четыре судна, убив одного человека

Пираты атаковали в Гвинейском заливе четыре судна, находившиеся в акватории габонского порта Либревиль, убив одного человека и захватив четырех заложников. Об этом сообщило в воскресенье агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на габонские власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ночь на 22 декабря в порту Либревиля пираты напали на четыре судна, - приводит АFP слова представителя правительства Габона Эдгара Анисета Мбумбу Мияку. - Погиб капитан одного из них - гражданин Габона, похищены четыре моряка, все являются гражданами Китая".

В свою очередь портал Dride Global сообщил, что пираты атаковали три траулера с портом приписки в КНР, а также габонское судно. Убит капитан одного из судов, с двух других похищены моряки, включая капитана и старшего помощника, отмечает издание.

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