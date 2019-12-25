Власти Багамских островов намерены легализовать употребление марихуаны

25 декабря 2019 08:16 (UTC+04:00)

Правительство Содружества Багамских Островов рассматривает возможность внесения поправок в законодательство, направленных на декриминализацию и регулирование использования марихуаны в медицинских и рекреационных целях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщает портал RJR News.

По его данным, меры предполагают отмену уголовной ответственности за хранение менее 30 г марихуаны и выращивание не более пяти таких растений в домашних хозяйствах. Также предлагается разрешить гражданам использование каннабиса в медицинских целях с 18 лет и в рекреационных - с 21 года.

Для изучения общественного мнения по данному вопросу руководство страны проводит общественные консультации и опросы.

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