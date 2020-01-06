Власти США продолжают считать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

6 января 2020 00:41 (UTC+04:00)

Власти США продолжают считать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, несмотря на то, что его оппонент Луис Эдуардо Парра провозгласил себя главой парламента страны. Об этом сообщил в воскресенье у себя в Twitter исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хуан Гуайдо остается временным президентом Венесуэлы в соответствии с ее конституцией. На фальшивом заседании Национальной ассамблеи не было кворума. Не было голосования", - написал он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сторонники Гуайдо пытаются прорваться в здание парламента Венесуэлы
Другие страны 5 января 23:37
Гуайдо заявил, что власти Венесуэлы блокируют доступ депутатов в здание парламента
Другие страны 5 января 23:07
Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту петро
Другие страны 3 января 06:14
В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть
Другие страны 23 декабря 2019 01:55
В Венесуэле в результате крушения небольшого самолета погибли девять человек
Другие страны 21 декабря 2019 00:01
В Венесуэле лишили неприкосновенности обвиняемых в госизмене депутатов
Другие страны 17 декабря 2019 06:47
Лента новостей
Макрон предложил Австралии помощь в борьбе с пожарами
Европа 01:17
Миссия ООН осудила удар по колледжу в Триполи
Европа 00:59
Эрдоган намерен обсудить с Путиным меры по перемирию в Идлибе
Турция 00:39
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Арабские страны 00:23
Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию
Турция 00:07
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Арабские страны 5 января 23:55
Сторонники Гуайдо пытаются прорваться в здание парламента Венесуэлы
Другие страны 5 января 23:37
Турция обеспокоена развитием конфликта между США и Ираном
Турция 5 января 23:21
Гуайдо заявил, что власти Венесуэлы блокируют доступ депутатов в здание парламента
Другие страны 5 января 23:07