Гона вывезли из Японии в ящике два гражданина США - СМИ

Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, находившийся под домашним арестом в Японии, для побега из этой страны был тайно вывезен двумя американцами в ящике на частном самолете из Осаки, сообщает во вторник газета "Асахи", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По ее данным, 29 декабря Гон отправился на скоростном поезде Синкансэн из Токио в Осаку в компании двух граждан США, которые перед этим, видимо, специально прибыли в Японию. В отеле при аэропорте Кансай в Осаке бывшего главу Nissan, обвиняемого японскими властями в финансовых нарушениях, в большом ящике погрузили в частный самолет. На нем Гон был доставлен в Стамбул, а оттуда 30 декабря он прибыл в Ливан.

Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане.

Как сообщалось ранее, у Карлоса Гона было как минимум три паспорта, в том числе французский и ливанский, и они хранились у его адвокатов в Японии.

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