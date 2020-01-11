Канада направит в Австралию еще 69 специалистов для тушения лесных пожаров

11 января 2020 06:51 (UTC+04:00)

Канада в ближайшее время отправит в Австралию еще один отряд в составе 69 специалистов для тушения лесных пожаров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в Канадском межведомственном центре по борьбе с лесными пожарами.

"Канада дополнительно направляет 69 пожарных в Австралию для помощи в борьбе с лесными пожарами", - говорится в сообщении. Специалисты вылетят из Канады двумя группами: 16 и 19 января.

Ранее сообщалось, что с 3 декабря прошлого года в Австралию прибыли уже 97 канадских пожарных.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.

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