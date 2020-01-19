Меркель и Маас встретились с ливийскими лидерами до конференции

19 января 2020 17:29 (UTC+04:00)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас провели встречи с главой Правительства нацсогласия Ливии Файезом Сарраджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром перед началом международной конференции по Ливии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Канцлер Меркель и министр иностранных дел Маас провели переговоры сегодня в ведомстве канцлера ФРГ перед началом конференции по Ливии как с ливийским премьер-министром Файезом Сарраджем, так и с генералом Халифой Хафтаром", - говорится в сообщении ведомства.

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