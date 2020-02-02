Хафтар согласился на участие ЛНА в работе военного комитета "5+5"

2 февраля 2020 02:35 (UTC+04:00)

Военные Ливийской национальной армии примут участие в работе военного комитета "5+5" в Женеве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Фельдмаршал Халифа Хафтар подтвердил участие ЛНА в переговорах Объединенной военной комиссии 5+5, которые должны скоро начаться в Женеве", — говорится в сообщении миссии в Twitter.

Хафтар заявил об этом на встрече со спецпредставителем генсека ООН Гассаном Саляме. Стороны также обсудили переговоры политической и экономической комиссий.

Создание военного комитета, включающего представителей противоборствующих сторон, было объявлено по итогам международной конференции по Ливии в Берлине 19 января.

В документе, который приняли по итогам конференции, сказано, что первый шаг в сфере безопасности предполагает формирование объединенной военной комиссии в формате "5+5" - по пять представителей от возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром ЛНА и от Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

Цель работы военного комитета — вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее рассчитывал на созыв заседания военного комитета в Женеве 28 января, однако этого не произошло.

После свержения и убийства лидера Джамахирии Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.

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