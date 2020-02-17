МИД Индии отверг предложение генсека ООН о посредничестве по проблеме Кашмира

Индия в воскресенье отклонила предложение о посредничестве в отношении проблемы Кашмира, высказанное генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в ходе его визита в Исламабад. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Индии Равиша Кумара, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Позиция Индии не изменилась. Джамму и Кашмир был, есть и будет неотъемлемой частью Индии. Необходимо решать вопрос об освобождении территорий, незаконно и насильственно оккупированных Пакистаном. Другие вопросы, если таковые возникают, должны обсуждаться на двусторонней основе. Нет места и возможностей для посредничества третьих сторон", - отмечается в заявлении. Нью-Дели также считает, что Исламабад должен добиться прекращения террористической активности против Индии.

"Мы надеемся, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций подчеркнет настоятельную необходимость принятия Пакистаном надежных, постоянных и необратимых мер по прекращению трансграничного терроризма против Индии, который угрожает самому главному праву человека - праву на жизнь народа Индии, в том числе в Джамму и Кашмире", - указал официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства.

Выступая в воскресенье на пресс-конференции в Исламабаде, генсек ООН заявил, что "глубоко обеспокоен" ситуацией и Кашмире и напряженностью вдоль линии контроля, разделяющей стороны в этом спорном регионе. Гутерриш отметил, что Индии и Пакистану важно проявлять "максимальную сдержанность" в кашмирском вопросе. По его словам, он готов помочь, если обе страны договорятся о посредничестве.

Генеральный секретарь ООН находится в Пакистане с четырехдневным визитом. В рамках своей поездки в Исламабад Гутерриш принимает участие в посвященной афганским беженцам международной конференции "40 лет присутствия афганских беженцев в Пакистане: новое партнерство для солидарности", которая проходит в пакистанской столице 16 и 17 февраля.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.