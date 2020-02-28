Впервые с начала вспышки Эболы в ДР Конго за неделю не было заболевших

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как крупное достижение в борьбе с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) тот факт, что впервые с начала эпидемии в июле-августе 2018 года в этой стране за неделю не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая этого смертельного опасного недуга. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером в Женеве информационном бюллетене ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 19 по 25 февраля не было сообщений о новых подтвержденных случаях болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Это произошло впервые за семидневный период с начала реагирования на вспышку", - указывает организация.

"Хотя отсутствие новых подтвержденных случаев за последние семь дней это крупное достижение, тем не менее, вспышка по-прежнему активна и риск появления новых случаев остается высоким", - говорится в бюллетене. Как подчеркивает ВОЗ, "необходимо поддерживать способность быстро обнаруживать новые случаи и реагировать на них". Организация призвала мировое сообщество выделить $40 млн на борьбу с Эболой до конца июня текущего года.

По состоянию на 25 февраля в ДРК лихорадкой Эбола заболели 3444 человека. В 2264 случаях болезнь закончилась летальным исходом. Уровень смертности составляет 66%.