В Камеруне восемь человек погибли при нападении вооруженных людей

Восемь человек, в том числе четверо правоохранителей, погибли, несколько пострадали при нападении вооруженных людей в англоязычном Западном регионе Камеруна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает государственная телерадиовещательная компания CRTV.

В юго-западной части Камеруна с преимущественно англоязычным населением действуют сепаратисты. В остальной части страны превалирует французский язык.

Телеканал отмечает, что вооруженные люди совершили нападение в субботу. По имеющимся данным, они прибыли на мотоциклах, при себе у них было оружие и боеприпасы.

"Восемь погибших, есть раненые – таков итог террористического нападения, которое было совершено вчера в субботу в районе Галим в департаменте Бамбуто в Западном регионе. В числе жертв два полицейских, две женщины-жандарма и четверо гражданских", - говорится в Twitter-аккаунте канала CRTVweb. После атаки нападавшие вернулись на свои базы, которые расположены в соседнем Северо-Западном регионе.

В юго-западной части Камеруна существует непризнанное образование "Амбазония", на территории которого живет преимущественно англоязычное население. Территории Южного Камеруна ранее контролировала Британская империя. В 1961 году южная часть Британского Камеруна после обретения независимости объединилась с франкоязычной Республикой Камерун. С 1990-х годов власть в регионе оказалась в руках сепаратистов.

В октябре 2017 году сепаратисты объявили о независимости территории под названием "Федеральная Республика Амбазония" и сформировали временное правительство в изгнании, которое возглавил Сисику Джулиус Аюк Табе. Центральное правительство страны заявило, что декларация сепаратистов не имеет юридических оснований. В ноябре 2017 года президент Камеруна Поль Бийя объявил войну против "Амбазонии". В первой половине сентября минувшего года лидер Камеруна объявил о начале национального диалога, чтобы урегулировать кризис в неспокойных районах.