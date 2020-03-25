Абэ и Трамп договорились тесно сотрудничать над полноценным проведением Олимпиады в Токио

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели в среду телефонные переговоры, в ходе которых обсудили решение о переносе на год из-за пандемии коронавируса проведения летних Олимпийских Игр в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что лидеры двух государств пришли к единому мнению, что "полноценное проведение Олимпийских Игр станет доказательством того, что человечеству удалось победить коронавирус", а также договорились продолжить всестороннее сотрудничество по этой проблеме, включая вопрос продвижения совместных исследований и разработок в области создания лекарства от коронавируса.

Сообщается, что президент США очень высоко оценил решение о переносе Игр, назвав его "мудрым и прекрасным".

Абэ во вторник предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год в связи с пандемией коронавируса. Соревнования пройдут не позднее лета 2021 года. Игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.