Гран-при "Формулы-1" в Канаде перенесен из-за пандемии коронавируса

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Канаде перенесен на неопределенный срок в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщают организаторы Гран-при Канады.

Гран-при на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале должен был пройти 12-14 июня. Гонки в Канаде проводятся с 1961 года, за это период Гран-при в Монреале не проводился трижды: в 1975-м, 1987-м и 2009 годах.

"Я горжусь тем, как такие замечательные инициативы и технические достижения, вытекающие из "Формулы-1", применяются в период кризиса. В настоящий момент крайне важно, чтобы вся наша энергия была собрана, чтобы преодолеть коронавирус. Мы будем рады приветствовать вас с распростертыми объятиями на автодроме, как только это будет безопасно", - сказал генеральный директор гонок Франсуа Дюмонтье.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,4 млн человек, зафиксировано около 80 тыс. летальных исходов. В Канаде подтверждено свыше 17 тыс. случаев заражения, 3791 человека умерли.