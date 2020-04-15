У губернатора Рио-де-Жанейро обнаружили коронавирус

Губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел заразился коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хочу сообщить, что с пятницы чувствовал себя не очень хорошо. Попросил сделать тест на COVID и сегодня пришел положительный результат", - сообщил политик во вторник в своем аккаунте в Twitter. Губернатор добавил, что продолжит работать из резиденции "с соблюдением ограничений и рекомендаций врачей". "Уверен, что преодолею и эти сложности", - отметил он.

Глава региона попросил жителей оставаться дома и соблюдать меры социального дистанцироваться. "Болезнь не разбирает, заражение распространяется быстро", - написал он.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлены более 25,2 тыс. случаев инфицирования, умерли свыше 1,5 тыс. человек.