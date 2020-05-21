Циклон "Амфан" унес жизни 14 человек в Индии и Бангладеш

Мощный циклон "Амфан" обрушился на Восточную Индию и Бангладеш, убив по меньшей мере 14 человек и уничтожив тысячи домов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщают местные СМИ.

Густонаселенный индийский штат Западная Бенгалия принял на себя главный удар циклона.

"Пострадала вся южная часть штата. Мы в шоке. На то, чтобы оценить ущерб уйдет три-четыре дня. Циклон повлиял на электроснабжение и разрушил многие дома, мосты и набережные", - заявила главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи в ходе пресс-конференции.

Она подтвердила, что по меньшей мере 10 человек погибли только в ее штате.

"Мы столкнулись с большим ущербом и разрушениями, чем от COVID-19", - добавила Бенерджи.

По словам чиновников, в соседней Бангладеш по меньшей мере четыре человека погибли.

В индийской Национальной службе реагирования на стихийные бедствия сообщили об эвакуации около 450 тыс. человек из индийских штатов Западная Бенгалия и Орисса.

Как сообщают СМИ, в Бангладеш власти эвакуировали более 2 млн жителей, военные приведены в состояние боевой готовности.

В то же время отмечается, что пандемия коронавируса COVID-19 усложнила подготовку к шторму. По данным Би-би-си, полицейские штата Западная Бенгалия сообщили, что многие отказываются укрыться в убежищах из-за страха заразиться коронавирусной инфекцией.

По данным метеорологов, "Амфан" является самым мощным за последние годы ураганом в Бенгальском заливе, максимальная скорость порывов ветра шторма достигает 265 км/ч.

Накануне метеорологическая служба Би-би-си сообщала, что "Амфан" станет первым суперциклоническим штормом в Бенгальском заливе со времен суперциклона 1999 года, обрушившегося на побережье Ориссы и унесшего жизни более 9 тыс. человек.