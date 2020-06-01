Девять человек стали жертвами урагана в Сальвадоре
По меньшей мере девять человек стали жертвами урагана "Аманда", который прошел по территории Сальвадора. Об этом в воскресенье сообщил глава местного МВД Марио Дуран, чьи слова приводит агентство EFE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Подсчет погибших продолжается", - заявил он, добавив, что пока известно о гибели девяти граждан.
Министр добавил, что в некоторых районах страны наблюдаются проблемы с подачей электричества.
Ранее президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на 15 дней из-за урагана.
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