В Индии смягчают меры безопасности, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом

Другие страны 7 июня 2020 17:34 (UTC+04:00)
В Индии смягчают меры безопасности, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом

Индия на этой неделе переживает бурный рост числа инфицированных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Однако ее жители уверены, что не стоит волноваться и торопить события, а пока помогут занятия йогой и медицинские маски. По данным министерства здравоохранения и благополучия семьи, в воскресенье за сутки в стране был выявлен 9 971 новый случай инфицирования, а общее число заразившихся достигло 246 628. Всего за несколько дней страна поднялась с седьмого на пятое место в рейтинге стран по числу заразившихся коронавирусом, который составляет Университет Джонса Хопкинса, опередив сначала Италию, а за минувшие сутки и Испанию.

При этом власти смягчают строгие меры безопасности. Уже открываются магазины и лавки, в ближайшее время ожидают и открытия храмов, многие из которых были закрыты впервые за свою многовековую историю, а также ресторанов и торговых центров.

С улиц исчезли блокпосты со строгими полицейскими, но жители Нью-Дели в соответствии с указаниями властей закрывают лица медицинскими повязками, национальными платками и шалями.

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