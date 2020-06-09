Венесуэльская оппозиция утверждает, что Хафтар находится в Венесуэле
Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар якобы прибыл в Венесуэлу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник сообщении базирующегося в США представительства оппонентов действующей в латиноамериканской стране власти.
"Хуан Гуайдо предупредил 7 июня международное сообщество, что Халифа Хафтар прибыл в Венесуэлу", - отмечается в тексте.
"Из Венесуэлы исходили попытки дестабилизации в некоторых странах региона. Я поднимаю тревогу, поскольку это касается каждой страны региона", - цитирует оппозиция утверждения Гуайдо.
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