Венесуэльская оппозиция утверждает, что Хафтар находится в Венесуэле

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар якобы прибыл в Венесуэлу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник сообщении базирующегося в США представительства оппонентов действующей в латиноамериканской стране власти.

"Хуан Гуайдо предупредил 7 июня международное сообщество, что Халифа Хафтар прибыл в Венесуэлу", - отмечается в тексте.

"Из Венесуэлы исходили попытки дестабилизации в некоторых странах региона. Я поднимаю тревогу, поскольку это касается каждой страны региона", - цитирует оппозиция утверждения Гуайдо.