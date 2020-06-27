В Чили от COVID-19 скончались более 5 тысяч пациентов

В Чили число смертей вследствие заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 165, с начала пандемии скончались 5 068 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает минздрав страны.

С начала распространения заболевания чилийские специалисты провели более 1 млн тестов на наличие инфекции среди граждан страны. На сегодняшний день у 263 360 человек заражения подтвердилось.

По информации ведомства, в критическом состоянии из-за COVID-19 остаются 437 человек. В стране остались свободны всего 305 аппаратов ИВЛ.

В республике продолжает действовать режим чрезвычайного положения. За последние сутки власти страны зафиксировали еще 4 296 новых случаев инфицирования.