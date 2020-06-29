В Торонто прошел митинг за расформирование полицейских управлений в Канаде

Другие страны 29 июня 2020 05:30 (UTC+04:00)
В Торонто прошел митинг за расформирование полицейских управлений в Канаде

Более тысячи человек приняли участие в митинге за расформирование полицейских управлений в Канаде из-за расизма. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Митингующие собрались на площади Натан-Филлипс. Они обвиняли полицейских в расизме, дискриминации чернокожих и коренных жителей страны. Одни собравшиеся требовали значительно сократить финансирование полиции, а некоторые заявляли о необходимости полного расформирования полицейских управлений.

25 июня мэр Торонто Джон Тори сообщил, что полицейское управление этого крупнейшего мегаполиса Канады ожидает реформа.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в связи с проявлениями расизма в реформе нуждается вся канадская полиция, но конкретные сроки преобразований не называл. При этом он тогда отметил, что первостепенной мерой для улучшения ситуации должно стать оснащение полицейских нагрудными видеокамерами.

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