В Торонто прошел митинг за расформирование полицейских управлений в Канаде

Более тысячи человек приняли участие в митинге за расформирование полицейских управлений в Канаде из-за расизма. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Митингующие собрались на площади Натан-Филлипс. Они обвиняли полицейских в расизме, дискриминации чернокожих и коренных жителей страны. Одни собравшиеся требовали значительно сократить финансирование полиции, а некоторые заявляли о необходимости полного расформирования полицейских управлений.

25 июня мэр Торонто Джон Тори сообщил, что полицейское управление этого крупнейшего мегаполиса Канады ожидает реформа.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в связи с проявлениями расизма в реформе нуждается вся канадская полиция, но конкретные сроки преобразований не называл. При этом он тогда отметил, что первостепенной мерой для улучшения ситуации должно стать оснащение полицейских нагрудными видеокамерами.