Паром затонул в Бангладеш

По меньшей мере 11 человек погибли в понедельник в результате опрокидывания парома в реке Буриганга в столице Бангладеш Дакке. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, всего на борту судна находились около 100 пассажиров.