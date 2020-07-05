В Африке от коронавируса скончались более 11 тысяч человек

За последние сутки число погибших после заражения коронавирусом в странах Африки возросло на 205, всего с начала пандемии погибли более 11 тыс. африканцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявление регионального представительства ВОЗ.

По информации организации, наибольшее число заразившихся инфекцией зафиксировано в ЮАР, Нигерии и Гане, а по количеству погибших лидирует Египет.

Всего на континенте, по официальным данным, находится 444 983 инфицированных.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.