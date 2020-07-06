Жертвами обрушения башенного крана на стройке в Китае стали пять человек
Пять человек погибли на востоке Китая в результате обрушения башенного крана на строительной площадке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в понедельник агентство "Синьхуа".
Инцидент произошел накануне вечером в уезде Фэнтай города Хуайнань восточной провинции Аньхой. О причинах ЧП информации не поступало.
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