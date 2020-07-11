Число жертв наводнений и оползней в Непале достигло 23
По меньшей мере 23 человека погибли в результате наводнений и схода оползней, вызванных непрекращающимися ливнями на западе Непала. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Reuters.
В пятницу газета The Indian Express проинформировала о 12 погибших и 19 пропавших без вести.
По сведениям Reuters, жертвами разгула стихии стали жители района Мягди, где разрушено несколько домов, а также Каски и Джаяркот. Отмечается, что из-за сильных дождей сотни непальцев лишились крова.
Источники агентства указывают, что соответствующие службы ведут поисково-спасательные операции. С помощью вертолетов в Мягди были обнаружены и спасены около 50 человек.
Лента новостей
Российский врач: Уровень оснащения реанимационных отделений в Азербайджане вызывает восхищение (ВИДЕО)
Борьбу наших врачей с коронавирусом невозможно выразить словами - руководитель департамента TƏBİB (ВИДЕО)
Лавров: Начинается проработка инициированной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым спецсессии ГА ООН
Медики, ведущие борьбу с коронавирусом, максимально обеспечиваются защитной одеждой - минздрав Азербайджана
Хикмет Гаджиев: В течение следующей недели будет продолжена доставка граждан Азербайджана из зарубежных стран
В зонах жесткого карантина в выходные дни обеспечат доставку в больницы "диализных" пациентов - TƏBİB
Хикмет Гаджиев: Азербайджан на глобальном уровне продолжает последовательную борьбу с пандемией коронавируса