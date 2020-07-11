Число жертв наводнений и оползней в Непале достигло 23

По меньшей мере 23 человека погибли в результате наводнений и схода оползней, вызванных непрекращающимися ливнями на западе Непала. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

В пятницу газета The Indian Express проинформировала о 12 погибших и 19 пропавших без вести.

По сведениям Reuters, жертвами разгула стихии стали жители района Мягди, где разрушено несколько домов, а также Каски и Джаяркот. Отмечается, что из-за сильных дождей сотни непальцев лишились крова.

Источники агентства указывают, что соответствующие службы ведут поисково-спасательные операции. С помощью вертолетов в Мягди были обнаружены и спасены около 50 человек.