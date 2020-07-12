Индийская актриса Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом

Другие страны 12 июля 2020 16:52 (UTC+04:00)
Индийская актриса Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом

Тесты на коронавирус индийской актрисы Айшварии Рай Баччан и ее дочери Арадхьи оказались положительными. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Минздрав штата Махараштра, где живет семья Баччан.

По этим данным, тесты актрисе были сделаны после того, как накануне с коронавирусной инфекцией госпитализировали ее свекра, индийского актера Амитабха Баччана, и ее мужа, актера и режиссера Абхишека Баччана. Тогда же было решено протестировать всех, кто контактировал с заболевшими.

Утром в воскресенье телеканал NDTV сообщал, что тест на коронавирус Айшварии Рай оказался отрицательным. В настоящее время резиденция семьи Баччан в Мумбаи закрыта, все ее жители помещены на двухнедельный карантин.

Комментариев самой Айшварии или членов ее семьи пока не поступало.

Айшвария Рай Баччан - фотомодель и актриса, победительница конкурса "Мисс мира - 1994". В 46 лет она продолжает входить в различные рейтинги самых красивых женщин мира.

Российскому зрителю она знакома по ролям в таких фильмах как "Ритмы любви" (Taal, 1999), "Девдас" (Devdas, 2002), "Джодха и Акбар" (Jodhaa Akbar, 2008), "Робот" (Enthiran, 2010) и другим.

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