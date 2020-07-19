Треть японцев выступает за отмену Олимпиады в Токио из-за пандемии

По меньшей мере 33,7% жителей Японии считают необходимым отменить перенесенные на следующий год летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за ситуации с пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Еще 36,4% опрошенных выступили за повторную отсрочку проведения соревнований. В то же время 23,9% жителей страны высказали мнение, что Игры должны состояться летом следующего года. Опрос проводился с 17 по 19 июля по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки. Число респондентов не указывается.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" будет сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов - обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными.

Вместе с тем глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори ранее высказывал мнение, что если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса, то Игры придется отменить. Председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита отмечал, что какие-либо критерии для проведения Олимпиады пока не определены.