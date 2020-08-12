В Южной Корее зафиксировли крупнейший с 2009 года рост безработицы

Уровень безработицы в Республике Корея вырос в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 277 тыс. человек (0,1 п. п.), достигнув 4%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в среду национальное статистическое бюро, спад продолжается на протяжении пяти месяцев на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По данным ведомства, общее число занятых граждан в стране составило 27,1 млн. В возрастной группе от 15 до 65 лет работу имели 66%, что на 1,1 п. п. меньше, чем годом ранее.

Число экономически активных жителей упало в июле на 236 тыс., до 28,2 млн, а неактивных - увеличилось на 502 тыс., до 16,5 млн.

Статистическое бюро отмечает, что главной причиной самого продолжительного с 2009 года периода роста безработицы является пандемия, которая оказала серьезное негативное влияние на деловую активность и рынок труда.