Канада продлила запрет на въезд иностранцев в страну до 30 сентября

Правительство Канады продлило действие запрета на въезд в страну иностранных граждан до 30 сентября включительно в связи с пандемией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

"Наше правительство продлевает [действие] текущих рестрикций на международные поездки в Канаду еще на один месяц - до 30 сентября", - написал он в Twitter.

Впервые этот запрет был введен 16 марта и действовал до 1 июля. Затем он несколько раз продлевался. Текущий истекает в полночь 1 сентября по времени Оттавы (8:00 GMT+4). Данная мера не касается водителей-дальнобойщиков, осуществляющих перевозки из США в Канаду и обратно, медиков и ряда других категорий граждан.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала пандемии заразились почти 127 тыс. человек, 112,8 тыс. из них выздоровели, более 9,1 тыс. умерли. Тестирование на коронавирус прошли 5,3 млн человек.