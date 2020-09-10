В Китае за сутки выявлены 22 новых случая заражения коронавирусом

За истекшие сутки в Китае зафиксированы 22 новых инфицированных COVID-19: семь больных в активной форме и 15 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 10 случаев заражения: два активных и восемь бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 153 активных случая заражения, из которых 2 тыс. 604 ввозных. По окончании курса лечения из медучреждений страны за все время эпидемии выписаны 80 тыс. 358 поправившихся.