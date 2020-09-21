Генсек ООН назвал приоритетами создание вакцины от коронавируса и борьбу за экологию

Создание вакцины от нового коронавируса и снижение масштабов выбросов в атмосферу углекислого газа - две важные проблемы, которыми международному сообществу предстоит заниматься в ближайшее время. Об этом заявил в воскресенье в преддверии начала общеполитической дискуссии на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью телекомпании PBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одна из проблем состоит в том, получим ли мы вакцины и методы лечения, которые станут всеобщим благом, - отметил он. - Мы видели заявления разных стран о том, что они будут готовы поделиться тем, что разрабатывают. С другой стороны, мы наблюдаем соперничество, когда некоторые государства пытаются обеспечить вакцинами свое собственное население. Если появится эффективная вакцина, то важно, чтобы она стала благом для всех, чтобы это была народная вакцина, нечто такое, что доступно всем в мире, и я считаю, что это отвечало бы всеобщим интересам".

По словам Гутерриша, вторая тема, которую предстоит обсуждать в 2020-2021 годах, это "проблема климатических изменений". "Я лично участвую в очень активной кампании, нацеленной прежде всего на страны, где выбросы в атмосферу наиболее значительны, с тем чтобы мы продвигались к резкому сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу к 2050 году", - подчеркнул он.

Гутерриш также считает, что американо-китайские противоречия могут привести к серьезным проблемам в обозримом будущем.

"Ранее существовал биполярный мир, затем мир стал однополярным с одной сверхдержавой - США, - отметил он. - Затем ситуация изменилась, и мы стали продвигаться к многополярному миру, но пока еще мир не многополярен, скорее, в нем царит хаос и отношения между державами становятся все более сложными. И в этих условиях существуют две крупнейшие по экономической мощи державы, противоречия между которыми могут создать серьезные проблемы. Я бы сказал, что существует риск, но мы еще не достигли этой стадии, мы все еще на этапе, когда ситуация непредсказуема и нужно посмотреть, что произойдет в ближайшие два-три года, с тем чтобы иметь более четкую перспективу".

По мнению генсека ООН, "риск в том, что две экономики будут действовать по своим правилам в торговле, будет два интернета, две различные стратегии создания искусственного интеллекта, две доминирующие валюты". В итоге, подчеркнул генсек ООН, "может возникнуть угроза конфронтации, которая станет очень серьезной".