В Боливии пройдут выборы президента

Президентские и парламентские выборы пройдут в воскресенье в Боливии. Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение провести голосование было принято после отмены результатов президентских выборов, прошедших 20 октября прошлого года. Тогда Высший избирательный суд (ВИС) Боливии признал победителем действующего на тот момент президента Эво Моралеса. Его основной соперник Карлос Меса отказался признавать эти итоги, и в стране начались протесты. После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку и покинул Боливию.

Обязанности и.о. главы государства до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер верхней палаты парламента Жанин Аньес. Новый состав ВИС аннулировал результаты президентских и парламентских выборов и созвал новые, которые изначально были назначены на 3 мая, но затем перенесены из-за пандемии на 18 октября.