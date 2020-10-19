И.о. президента Боливии призвала граждан терпеливо дождаться результатов выборов

И.о. президента Боливии Жанин Аньес призвала политические силы и рядовых граждан страны терпеливо дождаться результатов завершившихся в воскресенье всеобщих выборов, по результатам которых определится имя нового главы государства и полностью обновится парламент страны. Об этом политик заявила в ходе своего обращения к нации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам всем следует проявить терпение и дождаться результатов выборов, не прибегая к какого-либо рода актам насилия. Уверяю, результаты будут достоверными", - сказала политик в ходе видеообращения, транслировавшегося в эфире гостелевидения.

Она также попросила соотечественников избегать противоправных действий. "От каждого из нас требуется зрелость, а это в первую очередь значит - нужно соблюдать закон", - напомнила и.о. главы государства. Кроме того, политик подчеркнула необходимость народного единения, несмотря на возможные политические разногласия. По мнению Аньес, выборы прошли в спокойной обстановке, за что она поблагодарила самих боливийцев, а также силовиков, обеспечивавших безопасность на улицах и избирательных участках.