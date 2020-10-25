В Афганистане ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды"

Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри, фигурирующего в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом в субботу со ссылкой на Национальное управление безопасности Афганистана проинформировало агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, аль-Масри обвинялся в Соединенных Штатах в оказании материальной поддержки иностранной террористической организации и заговоре с целью убийства американских граждан. Боевик был нейтрализован в ходе спецоперации в провинции Газни на востоке Афганистана.