В Афганистане ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды"

Другие страны 25 октября 2020 00:44 (UTC+04:00)
В Афганистане ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды"

Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри, фигурирующего в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом в субботу со ссылкой на Национальное управление безопасности Афганистана проинформировало агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, аль-Масри обвинялся в Соединенных Штатах в оказании материальной поддержки иностранной террористической организации и заговоре с целью убийства американских граждан. Боевик был нейтрализован в ходе спецоперации в провинции Газни на востоке Афганистана.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Гюльнара Халилова представила коллекцию в честь освободительной миссии армии Азербайджана (ФОТО)
Гюльнара Халилова представила коллекцию в честь освободительной миссии армии Азербайджана (ФОТО)
Азербайджанские дизайнеры представили коллекцию из военного камуфляжа в поддержку армии (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские дизайнеры представили коллекцию из военного камуфляжа в поддержку армии (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский дизайнер принял участие в Tajikistan Fashion Week 2020 (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский дизайнер принял участие в Tajikistan Fashion Week 2020 (ФОТО/ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Нурмагомедов победил Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC Спорт 01:00
В Афганистане ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды" Другие страны 00:44
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 313 Турция 00:30
Азербайджан берёт под прицел только легитимные военные цели врага - председатель молодежного объединения Бинагадинского района Политика 00:13
ВОЗ сообщила о рекордном росте случаев коронавируса за сутки В мире 00:11
Военнослужащие Азербайджана обратились к населению в связи с коронавирусом (ВИДЕО) Общество 24 октября 23:53
Aзербайджанская община американского штата Юта осуждает террористические действия Армении Политика 24 октября 23:30
Франция отозвала своего посла в Анкаре Турция 24 октября 23:09
Хикмет Гаджиев: Использование детей до 15 лет в качестве солдат - военное преступление (ВИДЕО) Политика 24 октября 22:59
Легендарная турецкая певица выразила слова поддержки Азербайджану Социум 24 октября 22:55
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в конфликте (ФОТО/ВИДЕО) Политика 24 октября 22:54
Уничтожена боевая техника ВС Армении (ВИДЕО) Политика 24 октября 22:36
Хикмет Гаджиев: Целью Армении были мирные жители села (ФОТО) Политика 24 октября 22:35
Мирные жители городов Азербайджана продолжают становиться жертвами армянской агрессии - представитель молодежи Политика 24 октября 22:09
Армения продолжает использовать детей в боевых действиях (ВИДЕО) Политика 24 октября 21:39
Башня "Газпрома" в России окрасилась в цвета Азербайджанского флага (ВИДЕО) Общество 24 октября 21:22
Посольство находится в постоянном контакте с родственниками подростка, погибшего в результате ракетного обстрела ВС Армении Гянджи Политика 24 октября 21:16
Противник, беспомощный на поле боя, распространяет дезинформацию и провокационную информацию - минобороны Азербайджана Политика 24 октября 20:25
Подростки почтили память гражданина России, погибшего в результате обстрела Гянджи ВС Армении (ФОТО) Политика 24 октября 20:12
Минобороны: Будут созданы необходимые условия для выдачи армянских военнопленных и мирных жителей третьим странам Политика 24 октября 20:00
Минобороны: ВС Армении прибегают к провокациям, чтобы предотвратить операции азербайджанской армии Политика 24 октября 19:55
ВВС Азербайджана уничтожили военную технику и инфраструктуру ВС Армении Политика 24 октября 19:28
Звезда сериалов обратилась к мировой общественности на английском языке, осудив агрессию Армении против Азербайджана (ВИДЕО) Социум 24 октября 19:15
Предотвращены попытки ВС Армении атаковать части азербайджанской армии - минобороны Политика 24 октября 19:05
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 24.10.2020 Политика 24 октября 19:00
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4 Иран 24 октября 18:47
В Грузии зафиксирован 1941 новый случай коронавируса Грузия 24 октября 18:44
В ДТП с микроавтобусом в Танзании погибли не менее 13 человек Другие страны 24 октября 18:37
Азербайджанский флаг будет поднят в Шуше, Агдере и других освобожденных от оккупации землях - военнослужащие (ВИДЕО) Политика 24 октября 18:15
В Польше почтили память жертв ракетного обстрела города Гянджи вооруженными силами Армении (ФОТО) Социум 24 октября 18:10
С начала армянской провокации погибли 65 мирных жителей Азербайджана, включая 18 женщин и 10 детей - Генпрокуратура Политика 24 октября 17:57
"Голос Америки" принес извинения за ошибку (ФОТО) Политика 24 октября 17:54
Cənab Leytenant! Русские дети поддержали армию Азербайджана против армянских агрессоров (ВИДЕО) Социум 24 октября 17:47
Минобороны Азербайджана призывает мирных жителей оккупированных территорий держаться подальше от военных объектов Политика 24 октября 17:44
Атаки Армении на территории Азербайджана очередной акт военной агрессии - Хикмет Гаджиев Политика 24 октября 17:35
Религиозные конфессии Азербайджана продемонстрировали солидарность в борьбе с армянским террором (ВИДЕО) Политика 24 октября 17:24
Посольство России находится в контакте с родными гражданина, погибшего в результате обстрела армян Политика 24 октября 17:24
Артиллерийские подразделения ВС Азербайджана продолжают наносить сокрушительные удары по ВС Армении Политика 24 октября 17:00
В Азербайджане будут погашены кредиты погибших военнослужащих и лиц, пострадавших от военных действий Экономика 24 октября 16:57
Пласидо Доминго: Юсиф Эйвазов – выдающийся певец. Армянская истерия провалилась! (ВИДЕО) Культура 24 октября 16:54
Армения опубликовала имена 36 погибших военнослужащих, их стало 963 - СПИСОК Политика 24 октября 16:50
Азербайджанские военнослужащие действуют в рамках норм международного права - Минобороны Политика 24 октября 16:43
Армения - оккупант, она обязана пока не поздно освободить территории Азербайджана - ливанский политолог Нагорно-карабахский конфликт 24 октября 16:28
Генпрокуратура Азербайджана предупредила пользователей соцсетей и представителей СМИ Общество 24 октября 16:25
Цель противоположной стороны - спровоцировать азербайджанскую армию открыть огонь по территории Армении - Хикмет Гаджиев Политика 24 октября 16:23
Азербайджанская армия уничтожила еще один армянский БПЛА Политика 24 октября 16:21
За оккупацией Азербайджана стоит и Франция - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 24 октября 16:00
ПВО Азербайджана сбили боевой самолет армянских ВВС Политика 24 октября 15:54
Азербайджанская армия с большим вдохновением освобождает оккупированные земли (ВИДЕО) Политика 24 октября 15:43
Надежды Армении на то, что Россия окажет ей помощь в противостоянии с Азербайджаном - обречены на провал - эксперт Нагорно-карабахский конфликт 24 октября 15:40
В Азербайджане за последние сутки выявлено 792 случая инфицирования COVID-19 Общество 24 октября 15:39
Азербайджан стал возвращать свои земли - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 24 октября 15:29
Азербайджан близок к военной победе в Нагорном Карабахе – Сергей Марков Нагорно-карабахский конфликт 24 октября 15:24
Казахстанская нефтекомпания закупит стальные тройники Тендеры 24 октября 15:17
Президент Ильхам Алиев о политических целях военного нападения Армении на Азербайджан Политика 24 октября 15:16
ТОО "Институт высоких технологий" в Казахстане привлечет работы по модернизации установок по утилизации газов Тендеры 24 октября 15:16
Нефтегазовая компания Казахстана продлевает тендер на поставку труб Тендеры 24 октября 15:15
ИВ Баку: Мы готовы провести дезинфекцию и на улицах Шуши (ФОТО) Общество 24 октября 15:14
Президент Ильхам Алиев: В центре Баку есть армянская церковь, а наши мечети на оккупированных землях разрушены Политика 24 октября 15:13
Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана превосходные отношения с Грузией Политика 24 октября 15:12
Президент Ильхам Алиев: Правительство Армении не должно стараться запугивать свое население Турцией Политика 24 октября 15:08
Президент Ильхам Алиев: После окончания войны с Арменией и политического урегулирования роль Турции будет очень важной и позитивной Политика 24 октября 15:07
Президент Ильхам Алиев: Раны, нанесенные войной, нужно заживлять политической мудростью, политической волей Политика 24 октября 15:04
Президент Ильхам Алиев: Правительство Армении должно понимать, что сейчас они не в том состоянии, чтобы диктовать Политика 24 октября 15:03
Президент Ильхам Алиев: В отличие от Армении, мы платим за приобретенное у России вооружение Политика 24 октября 15:01
ОИС поражен столь неожиданной антиисламской риторикой некоторых французских политиков Арабские страны 24 октября 14:59
Президент Ильхам Алиев: Для будущего Карабаха наилучшим путем будет проживание в условиях мира, гармонии и стремление вновь стать хорошими соседями Политика 24 октября 14:59
Президент Ильхам Алиев: Турция никоим образом не вовлечена в конфликт Политика 24 октября 14:56
Президент Ильхам Алиев: Если бы Армения не нарушила прекращение огня, то сегодня столкновения прекратились бы Политика 24 октября 14:54
Обзор событий финансового рынка Азербайджана за текущую неделю Финансы 24 октября 14:53
Убив российского подростка в Гяндже, Армения объявила войну всему миру - депутат Политика 24 октября 14:52
Президент Ильхам Алиев: Мы полностью очистили азербайджано-иранскую границу от армянских оккупантов, в Иране наших братьев больше не будет никаких причин для беспокойства Политика 24 октября 14:51
Президент Ильхам Алиев: Если Армения не остановится, то мы пойдем до конца, чтобы освободить все оккупированные территории Политика 24 октября 14:51
Турецкий исполнитель Синан Акчыл: "Всегда живи, Азербайджан" (ВИДЕО) Культура 24 октября 14:46
Аэропорт Узбекистана объявляет тендер на ремонт водяных насосов Тендеры 24 октября 14:33
В результате армянских провокаций погибло 8 и ранены 16 школьников - Минобразования Азербайджана Политика 24 октября 14:30
Минстрой Туркменистана продлевает тендер на строительство КПП Тендеры 24 октября 14:23
Территории Лачынского и Губадлинского районов подвергаются ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении Политика 24 октября 14:21
В воскресенье в Баку возможна морось Общество 24 октября 14:21
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже превратился в региональный хаб не только по энергии, но и по перевозкам Политика 24 октября 14:19
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медицинского оборудования Тендеры 24 октября 14:17
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на транспортные услуги Тендеры 24 октября 14:16
Запасы месторождений Кельбаджара будут заново изучены и оценены Экономика 24 октября 14:15
Житель Тертера рассказал об армянском ракетном обстреле (ФОТО/ВИДЕО) Политика 24 октября 14:04
Ракета, выпущенная ВС Армении по Гёранбою упала, но не разорвалась (ФОТО) Политика 24 октября 13:50
Среди армянских провокаторов в Польше есть задержанные - Тарлан Шахбази Социум 24 октября 13:43
Узбекско-Корейское Uz-Kor Gas Chemical закупит фильтры Тендеры 24 октября 12:59
Импорт узбекской продукции в Азербайджан в годовом исчислении увеличился Бизнес 24 октября 12:58
Aрмения должна положить конец атакам на территорию Азербайджана и незаконной оккупации ее земель Нагорно-карабахский конфликт 24 октября 12:58
Выплачены пособия, стипендии и компенсации за октябрь - Минтруда Азербайджана Общество 24 октября 12:56
Подросток, погибший сегодня в результате армянского террора, гостил у тети (ФОТО) Политика 24 октября 12:47
Aзербайджанская диаспорская молодежь принимает активное участие в информационной борьбе Нагорно-карабахский конфликт 24 октября 12:44
Посольство России проинформировано об убитом ВС Армении российском гражданине - Хикмет Гаджиев Политика 24 октября 12:36
Миграционная служба Азербайджана обратилась к иностранцам и лицам без гражданства Общество 24 октября 12:16
Армения на государственном уровне продолжает террор против гражданских лиц Азербайджана - Хикмет Гаджиев Политика 24 октября 12:14
В Туркменистане растут объемы производства соли Бизнес 24 октября 12:13
В Армении за сутки зарегистрировано 2213 новых случаев заражения коронавирусом Армения 24 октября 12:12
Энергетический сектор Узбекистана ждут кардинальные перемены Узбекистан 24 октября 11:53
Укрепляется международное сотрудничество между Узбекистаном и Китаем Узбекистан 24 октября 11:48
На минувшей неделе золото и серебро в Азербайджане подорожали (ОБЗОР) Финансы 24 октября 11:48
Все новости