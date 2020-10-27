Многотысячная антифранцузская демонстрация прошла в столице Бангладеш

Десятки тысяч человек вышли во вторник на демонстрацию с требованием бойкота французских товаров в столице Бангладеш - Дакке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство France Press, участники манифестации протестовали против трактовки свободы слова в интерпретации президента Франции Эмманюэля Макрона, которого сравнивали с сатаной за одобрение карикатур на пророка Мухаммеда.

Около 40 тыс. манифестантов, которым усиленные наряды полиции не дали прорваться к посольству Франции в Дакке, сожгли чучело Макрона, назвав его "почитателем сатаны". "Макрон дорого заплатит", - скандировали демонстранты.

Полиция усилила патрулирование в окрестностях французского посольства.

Демонстранты потребовали закрыть посольство Франции в Бангладеш. По их минению, "Франция - враг мусульман, как и все, кто ее представляют".