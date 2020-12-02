В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в среду в области Антофагаста на севере Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным центра, очаг залегал на глубине 67 км. Эпицентр находился в 129 км от к юго-востоку от города Антофагасты, центра провинции.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.