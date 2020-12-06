Восемь человек погибли при крушении лодки у берегов Доминиканы
Восемь человек погибли и 13 пропали без вести в результате крушения лодки у берегов Доминиканы. Об этом пишут местные СМИ, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Еще девять пассажиров судна пострадали. Им оказывается медпомощь.
Отмечается, что лодка перевернулась из-за того, что была перегружена.
Судно направлялось в Пуэрто-Рико.
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