Восемь человек погибли при крушении лодки у берегов Доминиканы

Восемь человек погибли и 13 пропали без вести в результате крушения лодки у берегов Доминиканы. Об этом пишут местные СМИ, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Еще девять пассажиров судна пострадали. Им оказывается медпомощь.

Отмечается, что лодка перевернулась из-за того, что была перегружена.

Судно направлялось в Пуэрто-Рико.