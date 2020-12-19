На северо-западе Бангладеш поезд врезался в автобус

Пассажирский поезд врезался в субботу в автобус с людьми в северо-западной области Раджшахи в Бангладеш. В результате столкновения погибли 13 человек, трое получили травмы. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

По ее данным, пассажирский экспресс врезался в автобус на железнодорожном переезде и протащил машину по рельсам на расстояние примерно 500 м. 11 пассажиров автобуса умерли на месте, пятеро были доставлены в больницу, где еще двое умерли от полученных ран.

Полицейские и спасатели прибыли на место происшествия. По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что работник переезда уснул при исполнении своих обязанностей. Железнодорожное сообщение на западе страны временно прекращено.