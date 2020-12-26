К побережью Египта прибило тела шестерых погибших с затонувшего судна с нелегалами
Тела шестерых погибших обнаружены в пятницу на побережье Средиземного моря в приграничном с Ливией египетском городе Эс-Салюм. Об этом сообщило издание Al Shorouq, передает Trend со сссылкой на ТАСС.
По информации властей провинции Матрух, мужчины в возрасте от 19 до 35 лет, граждане Египта, вероятнее всего, плыли на рыбацкой шхуне, которая перевозила в Европу нелегальных мигрантов и по неустановленным причинам затонула.
17 декабря недалеко от Эс-Салюма затонуло судно с египтянами, которые пытались добраться на нем до одного из европейских государств, предположительно, Италии. Тогда из воды были извлечены тела семерых погибших. Сколько всего человек находились на шхуне, неизвестно.
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