Трое миротворцев ООН погибли в результате нападения в ЦАР

Неизвестные вооруженные лица напали на группу миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, в результате погибли три человека, а еще два человека получили ранения.

Он также обратился к властям Центральноафриканской республики с призывом провести соответствующие расследования, чтобы «незамедлительно привлечь к ответственности исполнителей».