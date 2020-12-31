Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва автомобиля в Афганистане

По меньшей мере один человек погиб, еще двое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в одном из районов Кабула.

Об этом в четверг сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, инцидент произошел около 8 утра, было подорвано самодельное взрывное устройство. Взрыв был нацелен на принадлежащий правительству легковой автомобиль. Раненые были доставлены в больницу.