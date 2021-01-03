Не менее пяти человек погибли в результате взрыва газового баллона в Афганистане

По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва газового баллона в пекарне в Кабуле. Об этом сообщает телеканал TOLONews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, инцидент произошел в субботу вечером.

Других подробностей не приводится.