Министры Эфиопии, Египта и Судана обсудили ГЭС "Возрождение"

Судан на состоявшейся в воскресенье под эгидой Африканского союза (АС) министерской встрече по формуле продолжения трехсторонних переговоров между Аддис-Абебой, Каиром и Хартумом по эфиопской ГЭС "Возрождение" отверг предложенный Южно-Африканской Республикой, которая председательствует в АС, план дальнейших консультаций. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эфиопии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эфиопия и Египет согласились с предложением Афросоюза провести в течение трех дней двусторонние консультации каждой страны тройки с председателем АС, а затем созвать общее трехстороннее заседание, - говорится в коммюнике эфиопского МИД. - Однако Судан отклонил данное предложение, что привело к окончанию встречи".

Эфиопская сторона отметила, что Судан отказался от двухсторонних консультаций с экспертами АС до тех пор, пока все стороны не получат более детальную техническую информацию о ГЭС "Возрождение". "Эфиопия принимает во внимание озабоченность Судана по поводу безопасности ГЭС, по проблеме обмена данными и другим техническим вопросам, - отметил МИД. - В этих целях Эфиопия взяла на себя инициативу немедленно создать эффективный и взаимный механизм обмена соответствующими данными".

Вопрос о дальнейшей формуле переговоров между Эфиопией, Египтом и Суданом вновь передан на рассмотрение руководства Афросоюза с учетом инициативы Аддис-Абебы.

Масштабный проект Эфиопии

В течение последних нескольких лет Эфиопия ведет интенсивные переговоры с Суданом и Египтом по вопросам, связанным с функционированием водохранилища ГЭС. Каир и Хартум опасаются, что набор воды в водохранилище ГЭС создаст ее нехватку в нижнем течении Нила. Эфиопия хочет заполнить водохранилище в течение семи лет. В свою очередь Египет, опасающийся обмеления Нила, настаивает на 21-летнем периоде заполнения.

Эфиопия приступила к реализации проекта создания на Голубом Ниле, который является правым притоком Нила, ГЭС "Возрождение" в 2011 году. Общий объем выполненных строительных работ на крупнейшей в Африке плотине приближается к 80%. Стоимость объекта, известного и как "Плотина великого возрождения Эфиопии" (GERD), оценивается в $4,6 млрд. В минувшем июле водохранилище ГЭС на пике сезона дождей в результате естественного стока вод получило первые 4,9 млрд куб. м воды. Предельный расчетный объем водохранилища составляет 74 млрд куб. м. Министр водных ресурсов, ирригации и энергетики Эфиопии Силеши Бекеле заявил в минувшем ноябре, что ГЭС "Возрождение" даст первый ток в июне 2021 года.