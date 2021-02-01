В правящей партии Мьянмы назвали задержания лидеров страны попыткой военного переворота

Другие страны 1 февраля 2021 08:40 (UTC+04:00)
В правящей партии Мьянмы назвали задержания лидеров страны попыткой военного переворота

Задержание военными Мьянмы президента Вин Мьина, а также государственного советника страны и главы правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) Аун Сан Су Чжи является попыткой военного переворота. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь политического объединения Мьо Ньюн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это попытка военного переворота, но они [военные] могут заявить, что это не так, заставив президента созвать срочное совещание по вопросам национальной безопасности для официальной передачи им власти", - приводит слова Ньюна издание Irrawaddy. По его словам, вооруженные силы Мьянмы задержали Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина рано утром в понедельник. Некоторые члены Центрального исполнительного комитета правящей партии, депутаты и члены регионального правительства также были задержаны. Это произошло за несколько часов до запланированного начала первой сессии нового парламента, в котором большинство мест заняла НЛД.

Вместе с тем принадлежащая военным телевизионная сеть Myawaddy объявила, что вооруженные силы установили контроль над страной сроком на один год. В свою очередь издание Irrawaddy уточнило, что согласно Конституции, только президент может объявить чрезвычайное положение и передать власть военным. В настоящее время государственное телевидение отключено, и доступна только сеть Myawaddy.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Чистый белый лист бумаги… Бесконечная мысль азербайджанского композитора (ВИДЕО)
Чистый белый лист бумаги… Бесконечная мысль азербайджанского композитора (ВИДЕО)
Как азербайджанская певица балансирует на грани чувств (ВИДЕО/ФОТО)
Как азербайджанская певица балансирует на грани чувств (ВИДЕО/ФОТО)
Исфар Сарабский выпустил первый сингл, записанный в Берлине в сотрудничестве с Warner Music Group (ВИДЕО)
Исфар Сарабский выпустил первый сингл, записанный в Берлине в сотрудничестве с Warner Music Group (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане с сегодняшнего дня восстанавливается очный учебный процесс в школах Общество 08:55
В правящей партии Мьянмы назвали задержания лидеров страны попыткой военного переворота Другие страны 08:40
Германия хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном в альтернативной энергетике - федеральное министерство Энергетика 08:39
Компания Georgian Walnut планирует протестировать органическое производство в 2021 году Бизнес 08:34
При крушении двух лодок в Колумбии погибли 12 человек В мире 08:08
Иран стал пятой страной, в которой появилась технология ACU Иран 08:07
1259 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:50
В Южной Корее до 14 февраля продлили жесткие карантинные меры Другие страны 07:05
Военные в Мьянме объявили в стране чрезвычайное положение на один год Другие страны 06:08
Израильский кабмин продлил карантин до 5 февраля Израиль 05:12
В Мьянме задержали главу правящей партии и президента страны Другие страны 04:11
В Греции идут поиски пропавшего учебно-тренировочного самолета Европа 03:14
"Барселона" обыграла "Атлетик" в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 02:45
В результате взрыва в Могадишо погибли три человека Другие страны 02:16
7 006 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 02:06
ВОЗ напомнила о необходимости соблюдать санитарные меры после прививки от COVID-19 В мире 01:28
В Чехии с апреля будет выпускаться вакцина против коронавируса Европа 00:57
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Гайане Другие страны 00:37
Грузия предоставляет большие инвестиционные возможности - МИД Испании Бизнес 00:01
В Азербайджане начинается вакцинация граждан старше 65 лет Общество 00:01
С сегодняшнего дня в Азербайджане возобновляется работа кафе и ресторанов Общество 00:01
Дубль Салаха помог «Ливерпулю» выиграть второй матч в АПЛ подряд Спорт 31 января 23:35
AstraZeneca согласилась сократить поставки в ЕС в первом квартале на 50% вместо 60% Европа 31 января 23:05
Более 501 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 31 января 22:34
Билл Гейтс оценил слухи о своей причастности к пандемии COVID-19 В мире 31 января 22:01
В США объявили об обязательном ношении масок в общественном транспорте США 31 января 21:45
В Иране произошло землетрясение Иран 31 января 21:18
Иран eжегодно экспортирует 1,5 миллиона тонн камня Экономика 31 января 20:55
Грузия получит вакцину AstraZeneca в первой половине марта Грузия 31 января 20:41
Вопрос о выводе сил НАТО из Афганистана альянс рассмотрит 17-18 февраля Другие страны 31 января 20:27
Все должны пройти вакцинацию, чтобы не потерять еще больше близких людей из-за COVID-19 – Призыв от специалиста Общество 31 января 20:12
В США выявили более 136 тысяч случаев COVID-19 за сутки США 31 января 20:03
Елизавета II запланировала принять мировых лидеров перед саммитом G7 Европа 31 января 19:43
Обновлены данные по числу зараженных коронавирусом в Узбекистане Узбекистан 31 января 19:26
В Могадишо произошел взрыв (Обновлено) Другие страны 31 января 19:04
«Азерсу» обратился к абонентам Общество 31 января 18:44
Секретарь Тарифного совета раскрыл причины изменения тарифа на водоснабжение (ВИДЕО) Общество 31 января 18:39
Мощность производства нефтехимической продукции Ирана в ближайшие 5 лет достигнет 130 млн тонн в год - министр Экономика 31 января 17:59
С понедельника в крупных городах Грузии возобновляют работу торговые центры Грузия 31 января 17:45
В Азербайджане от COVID-19 выздоровели еще 355 больных, заразились 153 человека Общество 31 января 17:24
Валерий Гергиев выразил восхищение азербайджанским балетом: Эйюба Гулиева будем привлекать к нашим проектам (ФОТО) Культура 31 января 17:18
Адвокаты Месси готовят иск против бывшего президента "Барселоны" Спорт 31 января 17:14
Компании ОАЭ создали альянс для равномерного распределения вакцины от COVID-19 Арабские страны 31 января 16:55
Полиция Брюсселя разогнала акцию протеста против карантина Европа 31 января 16:31
Вывод иностранных войск из Афганистана не состоится до начала мая Другие страны 31 января 16:12
Состоялось очередное заседание Тарифного совета Общество 31 января 15:56
Криминальные рассказы и парадоксальные образы – Вышла в свет новая книга народного писателя Натига Расулзаде Культура 31 января 15:51
За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерло 70 человек Общество 31 января 15:31
В ЕС пообещали, что поставки вакцин в Британию по заключенным контрактам продолжатся Европа 31 января 15:17
Видеокадры из села Мирляр Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 31 января 14:56
Власти Франции надеются избежать новой волны коронавируса благодаря принятым мерам Европа 31 января 14:45
Байден представит новую концепцию внешней политики США США 31 января 14:21
Германский министр назвал условие применения вакцин из России и Китая в ЕС Европа 31 января 14:02
Лейла Абдуллаева прокомментировала информацию об угрозах послу Азербайджана в США со стороны армянских радикалов Политика 31 января 13:48
В Грузии выявлено 479 новых случаев коронавируса, выздоровел 491 пациент Грузия 31 января 13:31
Эксперты ВОЗ посетят рынок в китайском Ухане Другие страны 31 января 13:07
Узбекистан вновь продлил ограничения на авиасообщение с рядом стран Узбекистан 31 января 12:45
Спикер парламента Ирана назвал разочарованием заявления госсекретаря США по ядерной сделке Ядерная программа 31 января 12:40
Грузия и Япония оформили соглашение об избежании двойного налогообложения Грузия 31 января 12:37
Продолжается инвентаризация в освобожденных от оккупации районах Азербайджана Экономика 31 января 12:34
Месси по текущему контракту с "Барселоной" заработает более €500 млн Спорт 31 января 12:24
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день февраля Общество 31 января 12:00
В Азербайджане завершился январский призыв на действительную срочную военную службу Общество 31 января 11:55
В России выявили 18 359 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 31 января 11:48
Видеокадры из села Гуллар Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Общество 31 января 11:29
Более 102,5 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 31 января 10:53
Китай временно закрыл въезд в страну иностранцам из Канады Другие страны 31 января 10:33
Жителей США обязали носить маски в общественном транспорте США 31 января 10:16
Число умерших от COVID-19 в Ливане превысило 3 тысячи Другие страны 31 января 09:42
Минсвязи Азербайджана о современных облачных технологиях в стране ИКТ 31 января 09:27
Пять адвокатов по делу об импичменте покинули команду Трампа США 31 января 09:06
Австралия возобновила действие бескарантинного режима для туристов из Новой Зеландии Туризм 31 января 08:45
За сутки в Казахстане выявлены 1342 заболевших коронавирусом Казахстан 31 января 08:28
Всемирный банк готов помочь Грузии и с поставкой вакцины Финансы 31 января 08:25
МИД Ирана ответил на заявления Макрона по СВПД Политика 31 января 08:24
Цукерберг не убедил власти Австралии отказаться от кодекса для медиарынка ИКТ 31 января 08:07
В Японии впервые выявили очаг заражения "британским" штаммом коронавируса Другие страны 31 января 07:52
Власти США обязали транспортные компании обеспечить ношение масок пассажирами США 31 января 07:29
ОАЭ разрешит иностранцам получить гражданство Арабские страны 31 января 07:02
Семь человек задержали во Франции по делу о краже вина на €800 тыс. Европа 31 января 06:40
Япония не намерена изменять распределение расходов на содержание военных баз США Финансы 31 января 06:21
В США введено около 30 млн доз вакцины от COVID-19 США 31 января 05:57
Макрон заявил, что Великобритания не может быть ближайшим союзником ЕС и США одновременно Европа 31 января 05:35
Госдолг всех стран в мире к концу 2020 года вырос до 97,6% ВВП Финансы 31 января 05:13
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» могут перенести Спорт 31 января 04:49
Пентагон временно отказался от планов вакцинировать заключенных спецтюрьмы Гуантанамо США 31 января 04:26
Месси попал в символическую сборную FIFA 21 Спорт 31 января 04:05
В США число заражений коронавирусом превысило 26 миллионов США 31 января 03:39
В ДТП с автобусом на Кубе погибли 10 человек Другие страны 31 января 03:24
В Бухаресте прошла акция протеста в связи с пожаром в больнице, где погибли шесть человек Европа 31 января 03:02
В США случаи заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса выявили уже в двух штатах США 31 января 02:41
Полиция Парижа проведет внутреннее расследование из-за видео с избиением протестующего Европа 31 января 02:16
Аргентина рассчитывает к маю достичь нового соглашения с МВФ Финансы 31 января 01:57
МВД Франции сообщило о задержании 35 человек при протестах против закона о безопасности Европа 31 января 01:35
В Словении прошел протест против повторного закрытия школ в двух регионах страны Европа 31 января 01:12
В мире за сутки выявлены более 500 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 31 января 00:48
"Манчестер Юнайтед" шестой раз подряд не смог обыграть "Арсенал" в матче чемпионата Англии Спорт 31 января 00:29
ЕАБР определил ряд приоритетов на следующий стратегический период Бизнес 31 января 00:00
8 093 человека выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 30 января 23:57
Атырауская область Казахстана по коронавирусу перешла в «желтую» зону Казахстан 30 января 23:49
Все новости