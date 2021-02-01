В правящей партии Мьянмы назвали задержания лидеров страны попыткой военного переворота

Задержание военными Мьянмы президента Вин Мьина, а также государственного советника страны и главы правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) Аун Сан Су Чжи является попыткой военного переворота. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь политического объединения Мьо Ньюн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это попытка военного переворота, но они [военные] могут заявить, что это не так, заставив президента созвать срочное совещание по вопросам национальной безопасности для официальной передачи им власти", - приводит слова Ньюна издание Irrawaddy. По его словам, вооруженные силы Мьянмы задержали Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина рано утром в понедельник. Некоторые члены Центрального исполнительного комитета правящей партии, депутаты и члены регионального правительства также были задержаны. Это произошло за несколько часов до запланированного начала первой сессии нового парламента, в котором большинство мест заняла НЛД.

Вместе с тем принадлежащая военным телевизионная сеть Myawaddy объявила, что вооруженные силы установили контроль над страной сроком на один год. В свою очередь издание Irrawaddy уточнило, что согласно Конституции, только президент может объявить чрезвычайное положение и передать власть военным. В настоящее время государственное телевидение отключено, и доступна только сеть Myawaddy.